Прокуратура: Семь школ Калининграда незаконно оплачивали охрану за счёт родителей

Источник: Калининград.Ru

В нарушение действующего законодательства в девяти школах пропускной режим обеспечивался силами работников образовательной организации, в двух школах — охранными организациями за счёт денежных средств образовательной организации, в семи школах пропускной режим обеспечивался охранными организациями за счёт денежных средств родителей, отметили в ведомстве.

Как выяснилось, в посёлке Донское Светлогорского района школу не охраняли. Контрольно-пропускной режим обеспечивали вахтёр, который не обладает специальными навыками, и дежурный педработник. Аналогичные нарушения выявили в посёлке Приморье. Прокуратура потребовала от местных администраций исправить ситуацию.

Надзорное ведомство также направило представления руководителям лицея № 23, гимназии № 32, школ №№ 24, 25, 31, 41 и морского лицея. Документы находятся на рассмотрении.

Сотрудники прокуратуры также пришли к выводу, что администрации некоторых образовательных организаций принимают недостаточные антитеррористические меры, в частности — в Краснознаменском округе. Всего специалисты обнаружили 203 нарушения закона, внесли 81 представление и направили пять исков в суд. В отношении 20 человек возбудили дела об административных правонарушениях.