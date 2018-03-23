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17:25 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура: Семь школ Калининграда незаконно оплачивали охрану за счёт родителей

В семи школах областного центра в нарушение закона оплачивали охрану за счёт родителей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Калининград.Ru

В нарушение действующего законодательства в девяти школах пропускной режим обеспечивался силами работников образовательной организации, в двух школах — охранными организациями за счёт денежных средств образовательной организации, в семи школах пропускной режим обеспечивался охранными организациями за счёт денежных средств родителей, отметили в ведомстве.

Как выяснилось, в посёлке Донское Светлогорского района школу не охраняли. Контрольно-пропускной режим обеспечивали вахтёр, который не обладает специальными навыками, и дежурный педработник. Аналогичные нарушения выявили в посёлке Приморье. Прокуратура потребовала от местных администраций исправить ситуацию.

Надзорное ведомство также направило представления руководителям лицея № 23, гимназии № 32, школ №№ 24, 25, 31, 41 и морского лицея. Документы находятся на рассмотрении.

Сотрудники прокуратуры также пришли к выводу, что администрации некоторых образовательных организаций принимают недостаточные антитеррористические меры, в частности — в Краснознаменском округе. Всего специалисты обнаружили 203 нарушения закона, внесли 81 представление и направили пять исков в суд. В отношении 20 человек возбудили дела об административных правонарушениях.

«Вопрос устранения выявленных нарушений и обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних на объектах образования находится на постоянном контроле органов прокуратуры Калининградской области», — отметили в ведомстве.

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