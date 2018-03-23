В МЧС официально опровергли информацию о взрыве на химзаводе в Белореченском районе

Краснодар. 23 ноября — Новая Кубань. Пугающая новость распространилась в социальных сетях. Некий пользователь сообщил, что на территории ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» произошел взрыв и жителям муниципалитета рекомендовано не выходить из дома, а в случае необходимости надевать повязку.

Автор новости прикрепил фотографию, которая оказалась снимком с Кировского завода, где в 2014 году действительно произошло ЧП. В качестве аргумента сторонники версии взрыва в Белореченске указывали на «оранжевый» дождь, который покрыл Краснодарский край, Адыгею и Абхазию. Несмотря на то, что специалисты краевого Гидрометцентра уже объяснили причины этого необычного явления, нашлись люди, поверившие в «страшилку».

Однако пугаться нечего, в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю информацию о взрыве на химзаводе в Белореченске опровергают.

— С появлением ложной информации в социальных сетях о выбросе в Белореченском районе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уверяют, что оперативных событий на территории производственных предприятий данного муниципального образования не было, — говорится в официальном сообщении.