Митрополит Георгий совершит крещение младенцев 25 марта
Нынешнее крещение — восьмое.
Нынешнее крещение — восьмое.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит таинство Крещения над младенцами в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 25 марта в 14:00. Об этом сообщает
Отметим, что нынешнее крещение — восьмое. В марте 2016 года митрополит выразил намерение в специально назначенные дни лично крестить каждого третьего и последующих детей в семье (если родители выражают такое желание).
Информацию можно уточнить по телефону 413−18−06 (в будни с 8:00 до 17:00).
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