Митрополит Георгий совершит крещение младенцев 25 марта

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит таинство Крещения над младенцами в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 25 марта в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Отметим, что нынешнее крещение — восьмое. В марте 2016 года митрополит выразил намерение в специально назначенные дни лично крестить каждого третьего и последующих детей в семье (если родители выражают такое желание).