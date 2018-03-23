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10Луминале-2018
19:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Митрополит Георгий совершит крещение младенцев 25 марта

Нынешнее крещение — восьмое.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит таинство Крещения над младенцами в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 25 марта в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Отметим, что нынешнее крещение — восьмое. В марте 2016 года митрополит выразил намерение в специально назначенные дни лично крестить каждого третьего и последующих детей в семье (если родители выражают такое желание).

Информацию можно уточнить по телефону 413−18−06 (в будни с 8:00 до 17:00).

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