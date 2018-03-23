В Кишиневе снег тоже пожелтел!
Пожелтевший снег пришел в столицу с юга Молдовы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пожелтевший снег пришел в столицу с юга Молдовы.
В пятницу утром мы сообщили о том, что на юге страны выпал разноцветный снег. Пока специалисты молдавского Гидрометеослужбы ждут анализов проб снега, украинские заявили, что «в осадках присутствуют твердые частицы визуально —
Мы успокоились, а спустя несколько часов увидели, что столичный снег тоже с оттенком.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.