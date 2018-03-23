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17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе снег тоже пожелтел!

Пожелтевший снег пришел в столицу с юга Молдовы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 38% 765 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Комсомольская правда

В пятницу утром мы сообщили о том, что на юге страны выпал разноцветный снег. Пока специалисты молдавского Гидрометеослужбы ждут анализов проб снега, украинские заявили, что «в осадках присутствуют твердые частицы визуально — песчанно-глинистых фракций», и что «проведенный физико-химический анализ показывает, что опасности для жизнедеятельности людей, растений и животных выпавшие осадки не представляют».

Мы успокоились, а спустя несколько часов увидели, что столичный снег тоже с оттенком.

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