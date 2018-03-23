В Кишиневе снег тоже пожелтел!

В пятницу утром мы сообщили о том, что на юге страны выпал разноцветный снег. Пока специалисты молдавского Гидрометеослужбы ждут анализов проб снега, украинские заявили, что «в осадках присутствуют твердые частицы визуально — песчанно-глинистых фракций», и что «проведенный физико-химический анализ показывает, что опасности для жизнедеятельности людей, растений и животных выпавшие осадки не представляют».