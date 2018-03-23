Главу Волоколамского района уволили из-за свалки «Ядрово»

Источник: РИА "Новости"

Место Гаврилова займет Андрей Вихарев, который сейчас возглавляет Лосино-Петровский городской округ.

Мусорный полигон «Ядрово» расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе и регулярно выходят на митинги.

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

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В среду десятки детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью, жалуясь на недомогание из-за резкого запаха.

«В городе произошел сильный выброс, предположительно сероводорода, — пояснила тогда ТАСС замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова. — Мы считаем, что причина — свалка «Ядрово».

Вскоре у местной больницы начался стихийный митинг, на который приехал глава Московской области Андрей Воробьев — чиновника с криками «Убийца» закидали снежками. Толпа окружила его, требуя уйти в отставку и закрыть свалку.

Когда к недовольным жителям Волоколамска вышел Евгений Гаврилов, занимавший пост с апреля 2014 года, его стали оскорблять, он получил удар по голове и скрылся в больнице.

На следующий день в минздраве Подмосковья заявили, что первые результаты анализов не показали следов летучих газов в крови пострадавших.

Власти пообещали уменьшить объемы свозимых на полигон отходов в два раза.

Проблема мусора в Московской области застарелая и сложная, но это не значит, что власти «сидят спустя руки», ведется очень напряженная работа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.