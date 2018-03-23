Девушки в Twitter спорят о том, надо ли менять фамилию после свадьбы

Пользовательница Twitter под ником Maami еще в августе прошлого года задала своим подписчикам простой вопрос — нужно ли после заключения брака брать фамилию мужа или лучше оставить свою. Тогда они поговорили и забыли, но на днях на пост обратила внимание модель Крисси Тейген, которая, к слову, после свадьбы с певцом Джоном Леджендом оставила свою фамилию.
В комментарии к твиту звезда в шутливой форме отметила, что даже ее супруг живет не под своей настоящей фамилией.
После этого, пост Maami снова привлек внимание и вызвал жаркие дискуссии.
Самыми популярными оказались мнения за сохранение родной фамилии.
Главными аргументами «за» были: самодостаточность женщины, сложность в переоформлении документов и культурные традиции некоторых стран. А что думаете вы?
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