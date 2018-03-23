Девушки в Twitter спорят о том, надо ли менять фамилию после свадьбы

Пользовательница Twitter под ником Maami еще в августе прошлого года задала своим подписчикам простой вопрос — нужно ли после заключения брака брать фамилию мужа или лучше оставить свою. Тогда они поговорили и забыли, но на днях на пост обратила внимание модель Крисси Тейген, которая, к слову, после свадьбы с певцом Джоном Леджендом оставила свою фамилию.