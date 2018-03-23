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17:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушки в Twitter спорят о том, надо ли менять фамилию после свадьбы

Невинный вопрос американки спровоцировал бурные обсуждения.

Пользовательница Twitter под ником Maami еще в августе прошлого года задала своим подписчикам простой вопрос — нужно ли после заключения брака брать фамилию мужа или лучше оставить свою. Тогда они поговорили и забыли, но на днях на пост обратила внимание модель Крисси Тейген, которая, к слову, после свадьбы с певцом Джоном Леджендом оставила свою фамилию.

Я действительно хочу услышать аргументы женщин, которые не хотят брать фамилию своего мужа.

В комментарии к твиту звезда в шутливой форме отметила, что даже ее супруг живет не под своей настоящей фамилией.

Даже мой муж не взял свою фамилию.

После этого, пост Maami снова привлек внимание и вызвал жаркие дискуссии.

Самыми популярными оказались мнения за сохранение родной фамилии.

Главными аргументами «за» были: самодостаточность женщины, сложность в переоформлении документов и культурные традиции некоторых стран. А что думаете вы?

Это как будто потерять часть себя. И вообще, почему я должна брать его фамилию, а не он мою. Кто придумал эту традицию? Мужчины.
Некоторые женщины построили свою карьеру (в том числе и академическую) на своих фамилиях. Может, им не нравится фамилия мужа. И еще ее очень трудно поменять.
Потому что моя фамилия лучшая!
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