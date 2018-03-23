Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В преддверии выходных дней в Башкортостане Госавтоинспекция усилит дорожный патруль. Об этом сообщает
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В преддверии выходных дней в Башкортостане Госавтоинспекция усилит дорожный патруль. Об этом сообщает
По данным ГИБДД, большинство граждан приветствуют такие предупредительные меры, поскольку они направлены на исключение из транспортного потока нетрезвых водителей и водителей, ставящих под угрозу жизни и здоровье других участников движения.
Сплошные проверки в республике проводятся Госавтоинспекцией на постоянной основе. Они позволяют решить ряд задач по обеспечению безопасности дорожного движения: инспекторы оперативно выявляют грубые нарушения ПДД и нетрезвых водителей, а также контролируют соблюдение правил перевозки детей, грузов и прочее.
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