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17:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В преддверии выходных дней в Башкортостане Госавтоинспекция усилит дорожный патруль. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Регулярные рейды проводятся в целях профилактики грубых нарушений ПДД.

Источник: Башинформ

По данным ГИБДД, большинство граждан приветствуют такие предупредительные меры, поскольку они направлены на исключение из транспортного потока нетрезвых водителей и водителей, ставящих под угрозу жизни и здоровье других участников движения.

Сплошные проверки в республике проводятся Госавтоинспекцией на постоянной основе. Они позволяют решить ряд задач по обеспечению безопасности дорожного движения: инспекторы оперативно выявляют грубые нарушения ПДД и нетрезвых водителей, а также контролируют соблюдение правил перевозки детей, грузов и прочее.

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