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19:38 (мск), источник: Newsroom24.ru

Международный фестиваль имени Горького откроется в Арсенале 26 марта

Он продлится до 31 марта.

II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького будет проходить в нижегородском Арсенале с 26 марта по 31 марта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Гордумы.

Идея фестиваля — создание на родине великого русского писателя новой международной площадки для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей культуры и т. д.

Слоган фестиваля — «Мы живем в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг» (А. М. Горький).

В программе фестиваля запланированы круглые столы по актуальным вопросам литературы, встречи с писателями в школах, колледжах, университетах, библиотеках, творческие вечера известных писателей и драматургов и многое другое.

В качестве гостей фестиваля ожидаются ведущие литераторы из Москвы и Санкт-Петербурга, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выездные мероприятия фестиваля станут значимыми событиями культурной жизни в районных городах Нижегородской области, таких, как Арзамас, Кстово, Дзержинск, Семеново, Городец и др.

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