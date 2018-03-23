Международный фестиваль имени Горького откроется в Арсенале 26 марта
Он продлится до 31 марта.
Он продлится до 31 марта.
II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького будет проходить в нижегородском Арсенале с 26 марта по 31 марта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Гордумы.
Идея фестиваля — создание на родине великого русского писателя новой международной площадки для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей культуры
Слоган фестиваля — «Мы живем в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг» (А. М. Горький).
В программе фестиваля запланированы круглые столы по актуальным вопросам литературы, встречи с писателями в школах, колледжах, университетах, библиотеках, творческие вечера известных писателей и драматургов и многое другое.
В качестве гостей фестиваля ожидаются ведущие литераторы из Москвы и
Выездные мероприятия фестиваля станут значимыми событиями культурной жизни в районных городах Нижегородской области, таких, как Арзамас, Кстово, Дзержинск, Семеново, Городец и др.
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