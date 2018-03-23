Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
Как собственный дом убивает вас
10 гениальных цитат для родителей
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
2015 лет после вторжения в Ирак
17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Главного инженера челябинского МУПА отправили в СИЗО

Он подозревается в получении крупной взятки.

Источник: AP 2018

Два ближайших месяца главный инженер МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрий Карпусенко проведет в следственном изоляторе. Такую меру пресечения в пятницу, 23 марта, для него избрал Центральный районный суд.

Карпусенко подозревается в получении взятки размером более 460 тысяч рублей. Мзду главному инженеру преподнес представитель коммерческой фирмы за беспрепятственное выполнение работ по заключенным контрактам.

Днем ранее в МУП ЧКТС и дома у задержанного прошли обыски. Дома у главного инженера нашли более 30 млн рублей. В том числе, в валюте.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Читальный зал: столяр
Под крики «Аллах акбар». Что известно о захвате магазина во Франции
Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Трамп пригрозил отклонить проект бюджета из-за стены и мигрантов
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь