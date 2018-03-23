Главного инженера челябинского МУПА отправили в СИЗО

Источник: AP 2018

Два ближайших месяца главный инженер МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрий Карпусенко проведет в следственном изоляторе. Такую меру пресечения в пятницу, 23 марта, для него избрал Центральный районный суд.

Карпусенко подозревается в получении взятки размером более 460 тысяч рублей. Мзду главному инженеру преподнес представитель коммерческой фирмы за беспрепятственное выполнение работ по заключенным контрактам.