На Южный Урал прилетели грачи
«Молодой весны гонцы» расхаживают по заснеженным полям Брединского района.
«Молодой весны гонцы» расхаживают по заснеженным полям Брединского района.
В середине марта в Брединском заказнике появились первые вестники весны — грачи. Эта перелетная птица не любит зимовать выдали от родных мест, потому ранней весной рвется в большую дорогу, в русские поля.
Как рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск начальник участника № 5 ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Виктор Зарицкий, птицы возвращаются в свои обжитые
К сожалению, большие, до тысячи гнезд, колонии грачей на Южном Урале — большая редкость. Горач — птица «сельскохозяйственная», живет там, где распахана пашня, где есть выпасы скота. Если в нашей области клин пахотных земель год от года будет прирастать, появятся и эти носатые красавцы.
Кстати, в Бреды грачи в этом году прилетели 18 марта. А по народному календарю днем раньше отмечается праздник
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