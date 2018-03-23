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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На Южный Урал прилетели грачи

«Молодой весны гонцы» расхаживают по заснеженным полям Брединского района.

В середине марта в Брединском заказнике появились первые вестники весны — грачи. Эта перелетная птица не любит зимовать выдали от родных мест, потому ранней весной рвется в большую дорогу, в русские поля.

Как рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск начальник участника № 5 ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Виктор Зарицкий, птицы возвращаются в свои обжитые колонии-грачевни. Дел у них много: нужно отремонтировать покосившиеся за зиму гнезда, построить новые. Следует «поставить все точки над И», выяснив отношения с соседями: кому какая территория предназначена.

К сожалению, большие, до тысячи гнезд, колонии грачей на Южном Урале — большая редкость. Горач — птица «сельскохозяйственная», живет там, где распахана пашня, где есть выпасы скота. Если в нашей области клин пахотных земель год от года будет прирастать, появятся и эти носатые красавцы.

Кстати, в Бреды грачи в этом году прилетели 18 марта. А по народному календарю днем раньше отмечается праздник Герасима-грачевника. В этот день перелетная птица и возвращалась в родные поля. Если увидел грача, скоро весна — вот народная примета. Потому все по плану, все по графику!

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