Жители Екатеринбурга подали заявки на проведение референдума по телебашне

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Две инициативные группы в пятницу подали заявления о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости глава городского избиркома Илья Захаров.

Ранее сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу объект будут сносить. Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом телебашни. В пятницу три человека забрались на недостроенную телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса.

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«Две группы жителей подали такое заявление», — сказал Захаров в ответ на вопрос, действительно ли в избирком поступило заявление о проведении референдума о сносе телебашни.

Глава избирательной комиссии добавил, что рассмотреть заявления избирком планирует в течение 15 дней — несмотря на то, что башню, возможно, снесут уже в субботу.

Будем в понедельник работать с этими заявлениями, направим в миграционную службу, проверим адреса, создадим рабочую группу, проверим, была ли соблюдена процедура проведения, надлежащим ли образом документы оформлены. У нас 15 дней на это дается. глава городского избиркома Илья Захаров

При этом он уверен, что намерения заявителей — несерьезные, так как разговоры о сносе шли давно, а подали заявления в последний день перед сносом. «Можно было заранее все это подать, если уж так хотелось референдум назначить. Это, во-первых. А во-вторых, это все равно вопрос не местного значения… Поэтому в любом случае им отказано будет», — отметил глава избиркома.