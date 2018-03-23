В Екатеринбурге с воскресенья установится плюсовая температура

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в субботу днем температура воздуха будет на нуле.

В воскресенье и понедельник потеплеет до +1…+3 градусов по Цельсию. Ночью по-прежнему будет минусовая температура. В субботу −13…−15, в воскресенье — −5…−7 и в понедельник — −8…−10.