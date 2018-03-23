В Екатеринбурге с воскресенья установится плюсовая температура
Плюсовая температура в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, установится 25 и 26 марта.
Плюсовая температура в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, установится 25 и 26 марта.
Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в субботу днем температура воздуха будет на нуле.
В воскресенье и понедельник потеплеет до +1…+3 градусов по Цельсию. Ночью
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