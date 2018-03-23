Завтра в Самаре на 1 час погаснет свет

В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата. В этом году в акции планируют принять участие жители более 184-х стран мира, в том числе и жители российских городов.