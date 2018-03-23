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17:59 (мск), источник: Pro Город Самара

Завтра в Самаре на 1 час погаснет свет

В субботу, 24 марта, Самара присоединится к Международной ежегодной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: Reuters

В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата. В этом году в акции планируют принять участие жители более 184-х стран мира, в том числе и жители российских городов.

Так, завтра в Самаре с 20:30 до 21:30 (по местному времени) МП «Самарагорсвет» отключит внешнюю подсветку здания Детской центральной музыкальной школы (улица Куйбышева, 118), администрации Самары (улица Куйбышева, 135), департамента образования (улица Льва Толстого, 26) и театра «Самарская площадь» (улица Садовая, 231).

Также акцию WWF поддержит и Куйбышевская железная дорога. На территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

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