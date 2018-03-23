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10Луминале-2018
19:28 (мск), источник: Newsroom24.ru

Подтопление нескольких территорий возможно в Нижегородской области

Такой риск существует в период прохождения половодья.

Источник: Newsroom24.ru

Росводресурсы снизило в 1,4 раза расход воды через Нижегородский гидроузел, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро"-«Нижегородская ГЭС».

До 20 апреля Нижегородская гидроэлектростанция будет пропускать 1800−2000 кубометров воды в секунду. Эти значения ниже, чем суммарный приток воды, поэтому вероятно прекращение снижения уровня Горьковского водохранилища и переход к его заполнению.

Все это увеличивает риски подтопления в период половодья построек, возведенных в нарушение существующих норм в зоне периодического затопления.

Также сообщается, что уровень Горьковского водохранилища 23 марта находится на отметке 82,69 м при НПУ (нормальном подпорном уровне) — 84,0 м.

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