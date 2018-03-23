Подтопление нескольких территорий возможно в Нижегородской области

Источник: Newsroom24.ru

Росводресурсы снизило в 1,4 раза расход воды через Нижегородский гидроузел, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро"-«Нижегородская ГЭС».

До 20 апреля Нижегородская гидроэлектростанция будет пропускать 1800−2000 кубометров воды в секунду. Эти значения ниже, чем суммарный приток воды, поэтому вероятно прекращение снижения уровня Горьковского водохранилища и переход к его заполнению.

Все это увеличивает риски подтопления в период половодья построек, возведенных в нарушение существующих норм в зоне периодического затопления.