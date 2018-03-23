Закрыты все трассы из Астаны
Дороги закрыты
Дороги закрыты
Движение из Астаны для всех видов автотранспорта по всем направлениям закрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.
«По данным РГП «Казахавтодор"23.03. с 20−00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.
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