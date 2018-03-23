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17:57 (мск), источник: Zakon.kz

Закрыты все трассы из Астаны

Дороги закрыты из-за гололеда.

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Источник: Zakon.kz

Движение из Астаны для всех видов автотранспорта по всем направлениям закрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

«По данным РГП «Казахавтодор"23.03. с 20−00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.

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