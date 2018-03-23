В небе над Черным морем сгорит китайский спутник «Тяньгун»
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. В конце марта — начале апреля на Землю упадет восьмитонный китайский спутник «Тяньгун», который был выведен на орбиту нашей планеты в 2011 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. В конце марта — начале апреля на Землю упадет восьмитонный китайский спутник «Тяньгун», который был выведен на орбиту нашей планеты в 2011 году.
По прогнозам ученых он будет падать по траектории Барселона — Рим — Сочи. РИА Новости Крым обратились к старшему научному сотруднику «Крымской астрофизической обсерватории» Василию Румянцеву с вопросом, не упадет ли на полуострове фрагмент китайского «Тяньгуна».
«Если вы даже увидите
Согласно данным карт, 42-я параллель расположена на самом юге Черного моря, то есть, более чем в 200 километрах от берегов Крыма.
По его словам, большая часть спутника сгорит в атмосфере нашей планеты. «Но вряд ли все осколки спутника сгорят. Скорее всего, упадут
По данным ученых, примерный срок падения китайского спутника назначен на 1 апреля,
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