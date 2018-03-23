В небе над Черным морем сгорит китайский спутник «Тяньгун»

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам ученых он будет падать по траектории Барселона — Рим — Сочи. РИА Новости Крым обратились к старшему научному сотруднику «Крымской астрофизической обсерватории» Василию Румянцеву с вопросом, не упадет ли на полуострове фрагмент китайского «Тяньгуна».

«Если вы даже увидите какие-то обломки в небе — это будет большая удача. Траектория падения спутника будет очень длинной. Подобные события в течение жизни любого человека были десятки тысяч раз, и, наверное, немногие это видели. С учетом того, что наклон орбиты порядка 42 градусов, то вероятность наблюдать этот процесс очень низкая. Такая же ситуация в Сочи. Он упадет внутри 42 параллели северной широты», — успокоил Василий Румянцев.

Согласно данным карт, 42-я параллель расположена на самом юге Черного моря, то есть, более чем в 200 километрах от берегов Крыма.

По его словам, большая часть спутника сгорит в атмосфере нашей планеты. «Но вряд ли все осколки спутника сгорят. Скорее всего, упадут где-то в океане, совсем в крайнем случае — в безлюдных районах Земли», — подытожил Василий Румянцев.