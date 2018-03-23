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18:11 (мск), источник: Newsroom24.ru

На два месяца закрыли кафе в Лыскове

В заведении нарушали нормы СанПин.

Деятельность кафе «Фортуна» в Лыскове приостановили на 60 дней после проверки Роспотребнадзора, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Установлено, что сотрудники общепита работают без перчаток и спецодежды. Кроме того, нарушены нормы хранения продуктов и товарное соседство. Обработка посуды производится некачественно.

Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили на 60 суток. Решение суда вступило в законную силу.

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