На два месяца закрыли кафе в Лыскове

Деятельность кафе «Фортуна» в Лыскове приостановили на 60 дней после проверки Роспотребнадзора, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.



Установлено, что сотрудники общепита работают без перчаток и спецодежды. Кроме того, нарушены нормы хранения продуктов и товарное соседство. Обработка посуды производится некачественно.



Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили на 60 суток. Решение суда вступило в законную силу.