На два месяца закрыли кафе в Лыскове
В заведении нарушали нормы СанПин.
В заведении нарушали нормы СанПин.
Деятельность кафе «Фортуна» в Лыскове приостановили на 60 дней после проверки Роспотребнадзора, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Установлено, что сотрудники общепита работают без перчаток и спецодежды. Кроме того, нарушены нормы хранения продуктов и товарное соседство. Обработка посуды производится некачественно.
Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили на 60 суток. Решение суда вступило в законную силу.
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