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18:28 (мск), источник: Informburo.kz

Осадки и сильный ветер почти на всей территории Казахстана ожидаются 24 марта

Первые грозы ожидаются в южных регионах Казахстана, на остальной части пройдут осадки в виде дождя и снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 31% 764 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на субботу, 24 марта по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

По всему Казахстану в выходные дни объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и потепления, способствующих подъёму уровня воды в реках и подтоплению территорий.

В Астане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура ночью и днём 2−4 градуса мороза.

В Алматы переменная облачность, днём дождь. Температура ночью 9−11 градусов тепла, днём 15−17 тепла.

В Акмолинской области 24 марта переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, низовая метель, усиление ветра 15−20, ночью порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём снег, переходящий в дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 3−8 градусов тепла, днём 14−19 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, днём дождь со снегом, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 0−5 градусов мороза, днём 3−8 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег с дождём, туман, гололедица, усиление ветра ночью до 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2−7 градусов тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём гроза, дождь, туман, усиление ветра 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днём 15−20 тепла.

В Западно-Казахстанской области 24 марта переменная облачность, днём дождь, туман, гололедица. Температура воздуха ночью 7−12 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, осадки, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 2−7 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, местами низовая метель, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 7−12 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, туман, ночью гололедица, днём шквал, усиление ветра местами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём 10−15 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, пыльная буря, усиление ветра местами 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 9−14 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днём 0−5 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, усиление ветра 15−20, местами порывы до 23−28 м/с с метелью. Ночью температура воздуха составит 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, гроза, ночью и днём дождь, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 16−21 тепла.

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