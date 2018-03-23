Осадки и сильный ветер почти на всей территории Казахстана ожидаются 24 марта
Первые грозы ожидаются в южных регионах Казахстана, на остальной части пройдут осадки в виде дождя и снега.
Первые грозы ожидаются в южных регионах Казахстана, на остальной части пройдут осадки в виде дождя и снега.
Прогноз погоды на субботу, 24 марта по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
По всему Казахстану в выходные дни объявлено штормовое предупреждение
В Астане переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура ночью и днём 2−4 градуса мороза.
В Алматы переменная облачность, днём дождь. Температура ночью 9−11 градусов тепла, днём 15−17 тепла.
В Акмолинской области 24 марта переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, низовая метель, усиление ветра 15−20, ночью порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 8−13 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём снег, переходящий в дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 3−8 градусов тепла, днём 14−19 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, днём дождь со снегом, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 0−5 градусов мороза, днём 3−8 тепла.
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В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём гроза, дождь, туман, усиление ветра 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днём 15−20 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, осадки, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 2−7 градусов тепла.
В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, местами низовая метель, туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 7−12 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В Кызылординской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, туман, ночью гололедица, днём шквал, усиление ветра местами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём 10−15 тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, пыльная буря, усиление ветра местами 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 9−14 тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днём 0−5 градусов тепла.
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