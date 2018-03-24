В Перми с 26 марта работу двух трамвайных маршрутов продлят до полуночи

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», теперь последние отправления маршрута № 13 со станции «Пермь-II» будут запланированы на 23.40, с остановки «Красный Октябрь» — на 23:20. Последний трамвай № 3 будет отправляться со станции «Пермь-II» в 23.59, с «Красного Октября» — в 23.40.