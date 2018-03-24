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13:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми с 26 марта работу двух трамвайных маршрутов продлят до полуночи

В Перми с 26 марта изменится расписание двух трамвайных маршрутов №№ 3 и 13, которые следуют от остановки «Красный Октябрь» до станции «Пермь-II».

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», теперь последние отправления маршрута № 13 со станции «Пермь-II» будут запланированы на 23.40, с остановки «Красный Октябрь» — на 23:20. Последний трамвай № 3 будет отправляться со станции «Пермь-II» в 23.59, с «Красного Октября» — в 23.40.

«Ранее маршруты заканчивали работу до 20.00. Таким образом, расписание движения трамвайного маршрута № 3 будет одинаковым как в будни, так и в выходные. Напоминаем, что трамвай № 13 работает только по будним дням», — пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс».

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