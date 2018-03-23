Мусульманам Башкирии, планирующим хадж, дали рекомендации

— С учетом требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии все прибывающие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной. Вакцинация должна быть проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до прибытия в КСА с указанием даты иммунизации и серия вакцины. Также, всем паломникам до прибытия на хадж и умру рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа, — говорится в обращении.