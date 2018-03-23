Мусульманам Башкирии, планирующим хадж, дали рекомендации
Ряд рекомендаций жителям Башкирии, планирующим хадж в этом году, дало региональное управление Роспотребнадзора.
Ряд рекомендаций жителям Башкирии, планирующим хадж в этом году, дало региональное управление Роспотребнадзора.
Заявление опубликовано на сайте ведомства.
— С учетом требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии все прибывающие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной. Вакцинация должна быть проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до прибытия в КСА с указанием даты иммунизации и серия вакцины. Также, всем паломникам до прибытия на хадж и умру рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа, — говорится в обращении.
Кроме того, Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия предлагает включить в состав групп паломников врачей профилактической медицины.
В текущем году выезд паломников на хадж в Королевство Саудовская Аравия будет осуществляться во второй половине июля. Установленная квота паломников из России — 20 500 человек, по регионам — не уточняется. Выезд будет осуществляться в 12 воздушных пунктах пропуска, в том числе в республиках Дагестан, Татарстан, Ингушетия, Башкирия, Чечне, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областях, Москве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.