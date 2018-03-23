Демографическая яма. В России сократят срок выдачи материнского капитала

Источник: AP 2018

Министр рассказал, что сейчас после рождения второго ребенка женщина обращается в Пенсионный фонд и решение о предоставлении маткапитала принимается в течение месяца.

В настоящее время Минтруда подготовил поправку в закон о материнском и семейном капитале, которая предусматривает, что сертификат будет выдаваться через 15 дней. «То есть, максимально через 15 дней», — подчеркнул Топилин (цитата по РИА Новости).

Министр выразил надежду, что новый закон будет принят уже в этом году и с 2019 года будет работать.

Программа материнского капитала, предназначенная для поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует в России с 2007 года.

Тогда он равнялся 250 000 рублей. Эта сумма ежегодно индексировалась в течение восьми лет и в результате в 2013 году размер материнского капитала составил 409 000 рублей. В 2014 году он вырос до 429 400 рублей.

В том же году Топилин пообещал, что за три года размер материнского капитала вырастет на 15% и составит в 2017 году 490 000 рублей. И действительно, в 2015 году маткапитал вырос на 23 626 рублей. Но после этого в течение трех лет размер материнского капитала не индексировался и остался на уровне 2015 года. В 2018 году он равняется 453 026 рублям.

Маткапитал выделяется при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка.

Дополнительные меры господдержки могут быть реализованы не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) этих детей.

До достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать только на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, гражданам предоставляется возможность направлять средства материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Демографическая яма

В настоящее время Россия оказалась в демографической яме, вызванной демографическими волнами после Великой Отечественной войны и малочисленным поколением 1990-х годов. «Напомню, в эти годы наше население сокращалось примерно на миллион человек — 900 с лишним тысяч в год население России становилось меньше и меньше, меньше и меньше — на миллион. Представляете? Кошмар!», — заявил по этому поводу президент России.

В 2017 году численность населения страны выросла до 146,9 млн человек, но лишь благодаря мигрантам из соседних стран.

За год в России родились 1,6899 млн человек, что является самым низким показателем за последние 10 лет, следует из данных Росстата.

Уровень рождаемости в России за год снизился на 10,9% и в стране в 2017 году родилось на 203 400 человек меньше, чем годом ранее.

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По уровню рождаемости Россия откатилась к показателям десятилетней давности. Последний раз меньшее количество новорожденных было зафиксировано в стране в 2007 году — 1,6101 млн человек.

За 16 лет с момента развала СССР, Россия так и не смогла достичь показателей рождаемости 1990 года. Тогда в России родилось 1,989 млн человек. В течение восьми лет этот показатель в стране снижался (1,215 млн в 1999 году). После чего начался рост рождаемости. В 2000 году в России родилось 1,267 млн человек, в 2005 году — 1,146 млн, в 2010 году — 1,789 млн.

Всплеск рождаемости в России пришелся на 2014 год, когда в стране родились 1,9427 миллиона человек. После этого начался спад рождаемости (в 2015 году — 1,9406 млн человек, в 2016 году — 1,8933 млн человек).

На фоне падения рождаемости и неутешительных демографических прогнозов, власти России предпринимают меры по улучшению ситуации. В ноябре 2017 года президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики страны.

В последние дни 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года — до 2021 года — программы материнского капитала.

Также Путин ввел ежемесячные выплаты семьям при появлении в них первого и второго ребенка. По новому закону, с 1 января 2018 года семьи, в которых родится или будет усыновлен первый ребенок, будут получать на него ежемесячные выплаты. Право на получение этих выплат получают семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.