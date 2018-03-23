Как «ОК» облегчает людям жизнь
Сколько раз вы сказали «ОК» за сегодня?
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Сколько раз вы сказали «ОК» за сегодня?
Иностранное заимствование, которое так хорошо прижилось у нас, 23 марта празднует день рождения. Без «ОК» уже сложно представить обычный разговор. «ОК» заменяет многие сложные конструкции и значительно упрощает процесс коммуникации.
А как часто у вас все ок?
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