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18:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как «ОК» облегчает людям жизнь

Сколько раз вы сказали «ОК» за сегодня?

Иностранное заимствование, которое так хорошо прижилось у нас, 23 марта празднует день рождения. Без «ОК» уже сложно представить обычный разговор. «ОК» заменяет многие сложные конструкции и значительно упрощает процесс коммуникации.

А как часто у вас все ок?

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