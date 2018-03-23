Снегопады в Молдове не прекращаются

Отменили выезды пять школьных автобусов в Кантемире и по одному в Тараклии и Гагаузии. А на трассе Кишинев-Хынчешты застряли несколько грузовиков. На помощь одному из них подоспели спасатели.



Другие грузовики отбуксировали тракторами.



В пяти километрах от Хынчешт водителям приходится преодолевать самый опасный участок — крутой подъем, который и на легковой машине нелегко проехать. И это несмотря на то, что дорогу постоянно расчищают.



«- Работаем с пяти утра. И до тех пор, пока не расчистим дороги, уже неважно, сколько времени это займет».



Затруднено движение по дорогам Кантемирского района. А трасса Кишинев-Леушены временно закрыта для грузового транспорта.



На трассах страны дежурят усиленные пожарные и спасательные бригады. Привлечено более 250 сотрудников генинспектората по чрезвычайным ситуациям и задействовано более 130 единиц спецтехники.