Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как одевать ребенка весной: советы мам
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Луминале-2018
19:03 (мск), источник: Publika.md

Снегопады в Молдове не прекращаются

Снег идет по всей стране. Больше всего осадков — в центре и на юге. Этим утром в трех районах страны почти 400 учеников не добрались до школ из-за непогоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 31% 764 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Publika.md

Отменили выезды пять школьных автобусов в Кантемире и по одному в Тараклии и Гагаузии. А на трассе Кишинев-Хынчешты застряли несколько грузовиков. На помощь одному из них подоспели спасатели.

Другие грузовики отбуксировали тракторами.

В пяти километрах от Хынчешт водителям приходится преодолевать самый опасный участок — крутой подъем, который и на легковой машине нелегко проехать. И это несмотря на то, что дорогу постоянно расчищают.

«- Работаем с пяти утра. И до тех пор, пока не расчистим дороги, уже неважно, сколько времени это займет».

Затруднено движение по дорогам Кантемирского района. А трасса Кишинев-Леушены временно закрыта для грузового транспорта.

На трассах страны дежурят усиленные пожарные и спасательные бригады. Привлечено более 250 сотрудников генинспектората по чрезвычайным ситуациям и задействовано более 130 единиц спецтехники.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»
Россия играет с Бразилией (видеотрансляция)
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
Спорт
От ухода Кравцова биатлон лучше не станет. Объясняем, почему Рассказываем, почему уход президента Союза биатлонистов России, чье имя в последнее время связано только со скандалами, не изменит к лучшему ситуацию в этом виде спорта
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь