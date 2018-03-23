Снегопады в Молдове не прекращаются
Снег идет по всей стране. Больше всего осадков — в центре и на юге. Этим утром в трех районах страны почти 400 учеников не добрались до школ
Снег идет по всей стране. Больше всего осадков — в центре и на юге. Этим утром в трех районах страны почти 400 учеников не добрались до школ
Отменили выезды пять школьных автобусов в Кантемире и по одному в Тараклии и Гагаузии. А на трассе
Другие грузовики отбуксировали тракторами.
В пяти километрах от Хынчешт водителям приходится преодолевать самый опасный участок — крутой подъем, который и на легковой машине нелегко проехать. И это несмотря на то, что дорогу постоянно расчищают.
«- Работаем с пяти утра. И до тех пор, пока не расчистим дороги, уже неважно, сколько времени это займет».
Затруднено движение по дорогам Кантемирского района. А трасса
На трассах страны дежурят усиленные пожарные и спасательные бригады. Привлечено более 250 сотрудников генинспектората по чрезвычайным ситуациям и задействовано более 130 единиц спецтехники.
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