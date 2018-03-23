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20:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинок приглашают на бесплатное обследование на рак

Онкологические недуги излечимы. Главное — не прозевать нужное время.

31 марта и 1 апреля в Челябинске состоится акция «Живи без страха. Живи искусством». Под жизнеутверждающим названием пройдет бесплатное обследование горожанок на наличие рака шейки матки.

Увы, пока более половину злокачественных опухолей женской репродуктивной системы диагностируется на поздних стадиях. Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в министерстве здравоохранения региона, в прошлом году на Южном Урале выявлено 3417 случаев рака женской репродуктивной сферы. В том числе, каждыйц пятый диагноз — рак груди. Далее следуют: рак тела матки, рак шейки матки и рак яичников.

— Рак на ранней стадии излечим! До 95%случаев 01 стадия онкологии имеют прожиточный срок пять лет и более. Чтобы дамам было удобно обследоваться, акция пройдет в выходные дни, — говорит онкогинеколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Валерия Саевец.

Бесплатное обследование пройдет в женской консультации городской поликлиники № 5. Адрес: ул. Красного Урала, 3. Телефон для записи: 8 (800) 3330084. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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