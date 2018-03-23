Гидрометцентр: лето в Поволжье будет теплее обычного
По словам главы учреждения Романа Вильфанда, холодного мая и июня, как в прошлом году, не ожидается.
По словам главы учреждения Романа Вильфанда, холодного мая и июня, как в прошлом году, не ожидается.
В летние месяцы температура воздуха в большинстве регионов будет близка к норме. А в июле в Поволжье синоптики прогнозируют жару.
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