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20:19 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Гидрометцентр: лето в Поволжье будет теплее обычного

По словам главы учреждения Романа Вильфанда, холодного мая и июня, как в прошлом году, не ожидается.

Источник: ГТРК Башкортостан

В летние месяцы температура воздуха в большинстве регионов будет близка к норме. А в июле в Поволжье синоптики прогнозируют жару.

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