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21:25 (мск), источник: Sputnik

Первый поезд за три года прибыл из Ташкента в Балыкчи

Из Узбекистана приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня, 23 марта, в 19.00 в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Его встретила делегация государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» во главе с директором Алмазбеком Ногойбаевым.

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Поезд встретила делегация государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» во главе с директором Азаматом НогойбаевымПрибывшую из Узбекистана делегацию возглавил заместитель директора предприятия «Узбек темир жолу» Равшан Икрамов. Всего в составе делегации 77 человек, среди которых действующие железнодорожники, ветераны данной отрасли и обычные пассажиры, пишет Sputnik Кыргызстан.

«Добиться запуска первого в нашей истории железнодорожного рейса удалось благодаря соглашению президентов Шавката Мирзиёева и Сооронбая Жээнбекова. Нам очень приятно, что вы так радушно встретили нас. Данный поезд рассчитан на 300 пассажиров, если понадобится, мы увеличим количество мест до 500», — сказал Икрамов.

Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Бишкеке 40 минут и отправился в город Балыкчи Иссык-Кульской области. Отныне состав из Ташкента в Балыкчи будет ездить каждый четверг. В нем семь вагонов-купе, три плацкарта и вагон-ресторан. Плацкартный билет стоит 2 500 сомов, купейный — 3 378, а одно место в вагоне-люкс обойдется в 6 432 сома.

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на поезд Ташкент — Балыкчи — Ташкент.

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