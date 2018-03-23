Первый поезд за три года прибыл из Ташкента в Балыкчи
Из Узбекистана приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры.
Из Узбекистана приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня, 23 марта, в 19.00 в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Его встретила делегация государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» во главе с директором Алмазбеком Ногойбаевым.
Поезд встретила делегация государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» во главе с директором Азаматом НогойбаевымПрибывшую из Узбекистана делегацию возглавил заместитель директора предприятия «Узбек темир жолу» Равшан Икрамов. Всего в составе делегации 77 человек, среди которых действующие железнодорожники, ветераны данной отрасли и обычные пассажиры, пишет Sputnik Кыргызстан.
«Добиться запуска первого в нашей истории железнодорожного рейса удалось благодаря соглашению президентов Шавката Мирзиёева и Сооронбая Жээнбекова. Нам очень приятно, что вы так радушно встретили нас. Данный поезд рассчитан на 300 пассажиров, если понадобится, мы увеличим количество мест до 500», — сказал Икрамов.
Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Бишкеке 40 минут и отправился в город Балыкчи
Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на поезд Ташкент — Балыкчи — Ташкент.
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