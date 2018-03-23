Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Тамара Ходова. Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо скончавшегося Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил в пятницу министр культуры Владимир Мединский на совещании в Минкультуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.