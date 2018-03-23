Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова

Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу (Женовачу) помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям… Решение принято», — сказал Мединский.