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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, кто стал новым худруком МХТ имени Чехова

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Тамара Ходова. Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо скончавшегося Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил в пятницу министр культуры Владимир Мединский на совещании в Минкультуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров.

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Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу (Женовачу) помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям… Решение принято», — сказал Мединский.

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