Внешность Ким Кардашьян обошлась в полмиллиона долларов

Девушка уже вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа.

Девять пластических операций за 24 часа принесли Памлоне популярность. «Я потратила много денег, но теперь чувствую себя увереннее и знаю, что смогу заработать намного больше благодаря новой внешности. Мне не нравится чересчур худое тело, поэтому я довольна моими результатами», — рассказала бразильянка.

Когда Памлона реабилитировалась после всех операций, она устроила фотосессию в обнаженном виде в стиле Ким Кардашьян на пляже. Кроме того, модель выпустила собственные линии парфюма и шоколада, чтобы доказать, что сексуальные девушки тоже могут заниматься бизнесом.

В марте американка азиатского происхождения Офелия Венити сделала пластическую операцию на глазах, чтобы быть похожей на любимую куклу Барби. Девушка потратила четыре тысячи долларов на блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз, стремясь стать точной копией куклы с европейской внешностью.