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11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Внешность Ким Кардашьян обошлась в полмиллиона долларов

Бразильская модель Дженнифер Памлона потратила полмиллиона долларов на хирургические процедуры в погоне за внешностью американской звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, сообщает Metro.

Девушка уже вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа.

Девять пластических операций за 24 часа принесли Памлоне популярность. «Я потратила много денег, но теперь чувствую себя увереннее и знаю, что смогу заработать намного больше благодаря новой внешности. Мне не нравится чересчур худое тело, поэтому я довольна моими результатами», — рассказала бразильянка.

Когда Памлона реабилитировалась после всех операций, она устроила фотосессию в обнаженном виде в стиле Ким Кардашьян на пляже. Кроме того, модель выпустила собственные линии парфюма и шоколада, чтобы доказать, что сексуальные девушки тоже могут заниматься бизнесом.

В марте американка азиатского происхождения Офелия Венити сделала пластическую операцию на глазах, чтобы быть похожей на любимую куклу Барби. Девушка потратила четыре тысячи долларов на блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз, стремясь стать точной копией куклы с европейской внешностью.

Она рассказала, что уже потратила 35 тысяч долларов, чтобы сделать свое тело похожим на тело Барби. «Сейчас так много кукол с разным телосложением, цветом кожи и национальностью, но меня привлекает именно классическая Барби. Я совершенно не хочу показаться расисткой», — добавила она.

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