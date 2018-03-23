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21:58 (мск), источник: РИА Новости

Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев после ситуации с полигоном «Ядрово» заявил, что будет подготовлен проект благоустройства Волоколамска, а жители города «увидят изменения в лучшую сторону».

Источник: РИА Новости
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«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый и.о. главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона “Ядрово”, где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город. Мы подготовим большой проект благоустройства Волоколамска. После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону», — написал Воробьев в соцсети «Вконтакте».

Ранее Воробьев отправил в отставку главу района Евгения Гаврилова. Вместо него пост главы района занял Андрей Вихарев.

На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Факел и голландские специалисты: полигон «Ядрово» будет рекультивирован
Во время загрузки произошла ошибка.
22:12 (мск)© Ньюстюб
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