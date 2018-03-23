Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства

«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый и.о. главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона “Ядрово”, где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город. Мы подготовим большой проект благоустройства Волоколамска. После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону», — написал Воробьев в соцсети «Вконтакте».