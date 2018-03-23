В Уфе на конкурсе красоты «Хылыукай-2018» определили самую красивую башкирку

Республиканский конкурс башкирских красавиц в этом году посвящен Году семьи и предстоящей в 2020 году Всемирной Фольклориаде. На протяжении целого месяца 12 финалисток из Уфы, Москвы, Альшеевского, Аургазинского, Белокатайского, Бижбулякского, Бурзянского, Зианчуринского, Кигинского, Куюргазинского районов оттачивали свои способности и умения. Девушки каждый день появлялись в эфире «Дневников Хылыукай».