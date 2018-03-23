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21:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на конкурсе красоты «Хылыукай-2018» определили самую красивую башкирку

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе определили самую красивую башкирку. Титул «Хылыукай-2018» завоевала Альфина Кашапова из Альшеевского района. Ее голову украсила корона первой красавицы республики. Девушке вручили ключи от автомобиля «Лада Гранта». Такой главный приз на Республиканском конкурсе «Хылыукай» вручался впервые.

Республиканский конкурс башкирских красавиц в этом году посвящен Году семьи и предстоящей в 2020 году Всемирной Фольклориаде. На протяжении целого месяца 12 финалисток из Уфы, Москвы, Альшеевского, Аургазинского, Белокатайского, Бижбулякского, Бурзянского, Зианчуринского, Кигинского, Куюргазинского районов оттачивали свои способности и умения. Девушки каждый день появлялись в эфире «Дневников Хылыукай».

На финальном шоу красавицы продемонстрировали красоту, интеллект и владение литературным башкирским языком, умение показать себя с самой лучшей стороны. Участницы озвучили свои мечты — открыть свой ресторан, блистать на подиумах мировой моды, стать знаменитым ученым, сделать Башкортостан туристическим центром, снять сериал о собственной жизни, встретить своего любимого батыра, стать супругой хоккеиста.

В состав жюри вошли башкирский писатель и главный редактор газеты «Башкортостан» Азамат Юлдашбаев, генеральный директор ООО «Азимут Уфа» Нана Загидуллина, директор регионального офиса «Анекс-тур» в Уфе Ильдар Махмудов, директор автосалона «Луидор» Сергей Шапошников, генеральный директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков, директор телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» Гульназ Кульсарина, представитель строительной компании «Строй Высота» Тимур Ишалин; генеральный директор ООО «Газстройинвест» Рафаэль Султанов; член Общества башкирских женщин Республики Башкортостан Альбина Исхакова; представитель авиакомпании «Turkish Airlines» Рустам Абдразаков; победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай-2010» Айгуль Аиткулова.

Красавицам были присуждены номинации Мисс Интернет, Мисс Пресса, Мисс Дружба, Мисс Рукодельница, Мисс Фото, Мисс студии «Bashkirian Beauty», Мисс Вокал, Мисс Надежда, Мисс Совершенство, Мисс Фэшн, Мисс Улыбка, Мисс Тамыр.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества совместно с ГУП ТРК «Башкортостан», студия «Bashkirian Beauty».

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В Уфе на конкурсе красоты «Хылыукай-2018» определили самую красивую башкирку
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