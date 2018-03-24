В Татарстане взяли под контроль 149 опасных для подтопления участков дорог

Четыре участка расположены на федеральных дорогах и 145 — на региональных, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Взяты под наблюдение и 11 потенциально опасных низководных мостов.

«Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка в подрядных организациях организована 81 бригада из 415 человек, сформированы 265 единиц спецтехники. Для проведения аварийных работ заготовлены материалы», — говорится в сообщении пресс-службы.