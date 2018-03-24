В Татарстане взяли под контроль 149 опасных для подтопления участков дорог
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Татарстане определены и взяты под особый контроль 149 потенциально опасных для подтопления участков дорог.
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Татарстане определены и взяты под особый контроль 149 потенциально опасных для подтопления участков дорог.
Четыре участка расположены на федеральных дорогах и 145 — на региональных, сообщает
Взяты под наблюдение и 11 потенциально опасных низководных мостов.
«Для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка в подрядных организациях организована 81 бригада из 415 человек, сформированы 265 единиц спецтехники. Для проведения аварийных работ заготовлены материалы», — говорится в сообщении
Кроме того, предусмотрена организация круглосуточного дежурства на период весеннего половодья. Уже обследованы искусственные сооружения, начата очистка отверстий водопропускных труб и малых мостов от снега и льда. Проведены замеры толщины льда русла рек возле опор мостов, на данный момент средняя толщина составляет 25−30 см.
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