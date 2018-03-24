В Волгоградской области определили победителей зимнего фестиваля ГТО

Большое мероприятие стало очередным знаковым событием в мире массового спорта региона и настоящим праздником для участников состязаний, теперь уже получивших статус традиционных.

В мероприятии приняли участие 8 команд, получивших право сразиться на финальной стадии по итогам двух отборочных этапов, которые прошли сначала в муниципалитетах и городских округах, а затем и в нескольких территориальных зонах. Свою физподготовку продемонстрировали около 00 участников от 9 до 29 лет, то есть относящихся ко II-й (9−10 лет), III-й (11−12 лет), IV-й (13−15 лет) V-й (16−17 лет) и VI-й (18−29 лет) ступеням комплекса ГТО.

Борьба в проходила в пяти видах: подтягивание из виса на высокой перекладине, или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также стрельба из пневматической винтовки.

Выступая на церемонии закрытия фестиваля председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов напомнил, что всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден указом президента РФ 24 марта 2014 года.

— Для региона данный фестиваль это очень важное мероприятие, которое помогает пропагандировать среди населения любовь к физической культуре и спорту, занимать людям активную жизненную позицию. Такие мероприятия и есть тот самый массовый спорт, который мы, как орган исполнительной власти, стараемся поддерживать, развивать и поощрять. И участники фестиваля — уже все победители и достойны всяческого уважения, они — здоровье нации, пример для многих, — заявил он.

Руководитель облкомспорта добавил, что в регионе наблюдается положительная динамика в развитии комплекса ГТО и по количеству занимающихся, и по нашим достижениям участников. На данный момент обладателями знаков ГТО разного достоинства являются почти 13,5 тысячи жителей Волгоградской обласи. Из них — 4999 золотых медалистов.

Кстати, прямо во время фестиваля свои заслуженные награды в виде знаков различного достоинства в возрождаемом комплексе ГТО торжественно получили 10 очередных обладателей, причем отнюдь недетского возраста — реальный показатель того, что проект в нашем регионе приоритетный для любого поколения.

Победителями фестиваля сразу в трёх ступенях комплекса (III-я, IV-я, V-я) стали команды из города Камышина; город Волжский выиграл борьбу по II-й ступени, а в VI-й — главный трофей, как и год назад, уехал в Михайловку. Кроме того финальный этап соревнований по ГТО определил лучших в регионе и в «автономных номинациях», то есть помимо командного зачета заслуженные личные награды достались чемпионам, которые были выявлены еще и персонально во всех пяти ступенях и в каждом отдельном из пяти видов программы у мужчин и женщин. Таким образом, день стал приятным и для сильнейших участников, получивших в общей сложности 50 победных индивидуальных призов.