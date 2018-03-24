В Волгоградской области определили победителей зимнего фестиваля ГТО
23 марта в Волгограде в
23 марта в Волгограде в
Большое мероприятие стало очередным знаковым событием в мире массового спорта региона и настоящим праздником для участников состязаний, теперь уже получивших статус традиционных.
В мероприятии приняли участие 8 команд, получивших право сразиться на финальной стадии по итогам двух отборочных этапов, которые прошли сначала в муниципалитетах и городских округах, а затем и в нескольких территориальных зонах. Свою физподготовку продемонстрировали около 00 участников от 9 до 29 лет, то есть относящихся ко
Борьба в проходила в пяти видах: подтягивание из виса на высокой перекладине, или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также стрельба из пневматической винтовки.
— Для региона данный фестиваль это очень важное мероприятие, которое помогает пропагандировать среди населения любовь к физической культуре и спорту, занимать людям активную жизненную позицию. Такие мероприятия и есть тот самый массовый спорт, который мы, как орган исполнительной власти, стараемся поддерживать, развивать и поощрять. И участники фестиваля — уже все победители и достойны всяческого уважения, они — здоровье нации, пример для многих, — заявил он.
Руководитель облкомспорта добавил, что в регионе наблюдается положительная динамика в развитии комплекса ГТО и по количеству занимающихся, и по нашим достижениям участников. На данный момент обладателями знаков ГТО разного достоинства являются почти 13,5 тысячи жителей Волгоградской обласи. Из них — 4999 золотых медалистов.
Победителями фестиваля сразу в трёх ступенях комплекса (III-я,
Теперь у всех выступавших есть время подготовиться к
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