Костанайская Дюймовочка стала второй вице-мисс в конкурсе красоты
Костанайская спортсменка, пауэрлифтерша Турсынай Кабыл стала второй
Костанайская спортсменка, пауэрлифтерша Турсынай Кабыл стала второй
Итоги конкурса подвели сегодня вечером, где в финале встретились пять прекрасных девушек из разных городов Казахстана. Среди них и костанайская Дюймовочка, как ее прозвали в народе — Турсынай Кабыл. В
«Я безумно рада стать второй
Она поблагодарила и Илая Дягилева, благодаря которому конкурс получил скандальную известность. Илай под именем Арины Алиевой участвовал в конкурсе и дошел до полуфинала конкурса.
«Я хочу сказать большое спасибо также Илаю за его поддержку. Мне понравилась его речь на церемонии, он произнес очень трогательную речь обо мне», — говорит Турсынай Кабыл.
На вопрос, будет ли в дальнейшем молодая спортсменка пробовать себя в качестве модели и участвовать в аналогичных мероприятиях, Турсынай отметила, что пока такого в планах нет.
«Я не знаю, буду ли участвовать в дальнейшем в таких конкурсах, потому что очень много времени уходит на них. Я всю себя посвятила спорту, этим планирую заниматься и в дальнейшем», — заключила девушка.
К слову, в качестве приза она получила сертификат на 300 тысяч тенге и что важнее — еще большую любовь и уважение своих подписчиков за смелость участия в конкурсе.
Ранее сообщалось о том, что Турсынай Кабыл прошла в финал
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