Костанайская Дюймовочка стала второй вице-мисс в конкурсе красоты

Источник: Newtimes.kz

Итоги конкурса подвели сегодня вечером, где в финале встретились пять прекрасных девушек из разных городов Казахстана. Среди них и костанайская Дюймовочка, как ее прозвали в народе — Турсынай Кабыл. В интернет-голосовании могли принять участие абсолютно все жители Казахстана. И только их голосами и был объективно определен победитель конкурса. Ею стала Айзада Жолмагамбетова из Атырау, которая в качестве приза получила автомобиль. Турсынай Кабыл, участвуя в конкурсе красоты, доказала всем, и в первую очередь, себе, что нет никаких ограничений и ничего невозможного ни для кого.

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«Я безумно рада стать второй вице-мисс, потому что для меня попасть в финал было уже значимым событием. Спасибо организаторам и родному Костанаю за поддержку», — поделилась Турсынай.

Она поблагодарила и Илая Дягилева, благодаря которому конкурс получил скандальную известность. Илай под именем Арины Алиевой участвовал в конкурсе и дошел до полуфинала конкурса.

«Я хочу сказать большое спасибо также Илаю за его поддержку. Мне понравилась его речь на церемонии, он произнес очень трогательную речь обо мне», — говорит Турсынай Кабыл.

На вопрос, будет ли в дальнейшем молодая спортсменка пробовать себя в качестве модели и участвовать в аналогичных мероприятиях, Турсынай отметила, что пока такого в планах нет.

«Я не знаю, буду ли участвовать в дальнейшем в таких конкурсах, потому что очень много времени уходит на них. Я всю себя посвятила спорту, этим планирую заниматься и в дальнейшем», — заключила девушка.

К слову, в качестве приза она получила сертификат на 300 тысяч тенге и что важнее — еще большую любовь и уважение своих подписчиков за смелость участия в конкурсе.