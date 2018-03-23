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23:05 (мск), источник: Интерфакс

Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Корабль «Союз МС-08» с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами.

Источник: Reuters

В 22:40 мск, в соответствии с планом, была произведена стыковка корабля «Союз МС-08» в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» стартовала с площадки номер 1 («Гагаринский старт») космодрома «Байконур» в минувшую среду.

В составе экипажа корабля «Союз МС-08» члены длительной экспедиции МКС-55/56 -космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия), Скотт Тингл (NASA, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).

Стыковка проходила по двухсуточной схеме.

Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.

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