Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Корабль «Союз МС-08» с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами.
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Корабль «Союз МС-08» с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами.
В 22:40 мск, в соответствии с планом, была произведена стыковка корабля «Союз МС-08» в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.
В составе экипажа корабля «Союз МС-08» члены длительной экспедиции МКС-55/56 -космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Антон Шкаплеров (Роскосмос, Россия), Скотт Тингл (NASA, США) и Норишиге Канаи (JAXA, Япония).
Стыковка проходила по двухсуточной схеме.
Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.
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