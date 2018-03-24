Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
45Состоялись выборы президента России
00:31 (мск), источник: РИА Новости

В России в десятый раз пройдет экологическая акция «Час Земли»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейшая мировая экологическая акция «Час Земли» пройдет в России в субботу в десятый раз, при этом в шестой раз на один час погаснет подсветка Кремля.

Источник: РИА Новости

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

Читайте также
Энергия из воздуха, виски, фекалий и другие удивительные проекты

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли — 2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погаснет 24 марта в 20.30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

«Во время акции “Час Земли-2018”, которая пройдет под лозунгом “Голосуй за природу”, участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России», — отметили в WWF.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погаснет внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузится и соседствующий с Кремлем архитектурный ансамбль — Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к «Часу Земли» и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

Кроме того, с 20.30 по 21.30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания.

Москва погаснет

Подсветка более 1,9 тысячи зданий погаснет в Москве в «Час Земли» в субботу, что на 200 зданий больше, чем в 2017 году, заявил накануне акции глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Читайте также
Воробьевых гор негасимый свет

По его словам, среди новых территорий и зданий парк «Зарядье», а также основные здания Москва-Сити — деловой комплекс «Империя», «Башня Федерация», «Око», «Город Столиц», «Меркурий Тауэр», торговый центр «Афимолл Сити», Novotel Moscow City, башня «Эволюция», «IQ-квартал», «Башня 2000», «Башня на Набережной». Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет: в 2011—2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе, впервые была отключена подсветка Московского Кремля, в 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году количество зданий было более 800, в 2016 году — 1,5 тысячи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Обращение Владимира Путина к россиянам
Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»
Фигуристка Загитова осталась без медали чемпионата мира
В России сократят срок выдачи материнского капитала
Трамп заявил о «самых мощных в мире» американских ядерных силах
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь