В России в десятый раз пройдет экологическая акция «Час Земли»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейшая мировая экологическая акция «Час Земли» пройдет в России в субботу в десятый раз, при этом в шестой раз на один час погаснет подсветка Кремля.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейшая мировая экологическая акция «Час Земли» пройдет в России в субботу в десятый раз, при этом в шестой раз на один час погаснет подсветка Кремля.
«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли — 2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погаснет 24 марта в 20.30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.
«Во время акции “Час Земли-2018”, которая пройдет под лозунгом “Голосуй за природу”, участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России», — отметили в WWF.
В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погаснет внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузится и соседствующий с Кремлем архитектурный ансамбль — Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к «Часу Земли» и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.
Кроме того, с 20.30 по 21.30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы будут отключены
Москва погаснет
Подсветка более 1,9 тысячи зданий погаснет в Москве в «Час Земли» в субботу, что на 200 зданий больше, чем в 2017 году, заявил накануне акции глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в
По его словам, среди новых территорий и зданий парк «Зарядье», а также основные здания
Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен
Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет: в 2011—2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе, впервые была отключена подсветка Московского Кремля, в 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году количество зданий было более 800, в 2016 году — 1,5 тысячи.
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