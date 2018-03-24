В России в десятый раз пройдет экологическая акция «Час Земли»

Источник: РИА Новости

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» оказывает информационную поддержку «Часу Земли — 2018», выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова «Россия сегодня» — погаснет 24 марта в 20.30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

«Во время акции “Час Земли-2018”, которая пройдет под лозунгом “Голосуй за природу”, участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России», — отметили в WWF.

В шестой раз в столичной акции участвует Кремль: ровно на час погаснет внешнее освещение резиденции президента. В темноту также погрузится и соседствующий с Кремлем архитектурный ансамбль — Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ. Присоединились к «Часу Земли» и другие значимые учреждения: Дом правительства, здание Государственной думы, МГУ и Московский планетарий.

Кроме того, с 20.30 по 21.30 по местному времени на всех вокзалах российских железных дорог, включая малые вокзалы будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания.

Москва погаснет

Подсветка более 1,9 тысячи зданий погаснет в Москве в «Час Земли» в субботу, что на 200 зданий больше, чем в 2017 году, заявил накануне акции глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Читайте также Воробьевых гор негасимый свет

По его словам, среди новых территорий и зданий парк «Зарядье», а также основные здания Москва-Сити — деловой комплекс «Империя», «Башня Федерация», «Око», «Город Столиц», «Меркурий Тауэр», торговый центр «Афимолл Сити», Novotel Moscow City, башня «Эволюция», «IQ-квартал», «Башня 2000», «Башня на Набережной». Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити.