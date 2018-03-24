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00:37 (мск), источник: ТАСС

Три станции сиреневой ветки метро Москвы закроют на неделю для прокладки Кожуховской линии

В обычном режиме метрополитен заработает 31 марта в 05:30 мск.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закроют с 24 по 30 марта для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

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«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: “Котельники”, “Жулебино” и “Лермонтовский проспект”. В этот период поезда будут курсировать от станции “Планерная” до станции “Выхино” и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск», — сказали в пресс-службе.

Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект».

В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

Компенсационные маршруты

На время закрытия участка городской перевозчик Мосгортранс запустит компенсационные автобусы до станций «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».

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«Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «метро «Выхино» — метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «метро «Кузьминки» — метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино». Интервал движения составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса», — добавили в пресс-службе.

Для разгрузки станции метро «Выхино» с 24 по 30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки.

Для пассажиров организуют бесплатный проезд по разовым проездным документам станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал.

Пассажиры смогут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций.

Изменения для автомобилистов

Для максимально быстрого проезда наземного транспорта в районе закрытых станций изменят схему организации дорожного движения. Ограничения для автомобилистов введут за день до закрытия — в пятницу, 23 марта, и продолжать действовать до 31 марта включительно.

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«На шести участках будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта. Так дополнительное пространство для движения автобусов будет выделено на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, улицах Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на эти полосы будет запрещен», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, запрет на движение автомобилей введут на одиннадцати участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 06:30 до 21:30 ежедневно. На шести улицах ограничат остановку-стоянку личного транспорта.

Кожуховская линия метро

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино- Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Новая линия позволит существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.

Планируется, что линия заработает для пассажиров в 2018 году.

3 станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
Во время загрузки произошла ошибка.
22 марта© Ньюстюб
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