Молдова переходит на летнее время: перевод часов приведет к хроническому недосыпу и сердечным приступам!
В ночь с 24 на 25 марта стрелки на ваших часах необходимо будет перевести на час вперед.
В ночь с 24 на 25 марта стрелки на ваших часах необходимо будет перевести на час вперед.
Время — вперед: под такими незамысловатыми заголовками молдавские СМИ пишут обычно о переходе на летнее время. Для меня эта ежегодная вакханалия самая ненавистная за все 12 месяцев (нет, вспомнил, что хуже еще состояние утром 1 января, но это немного другая история).
Каждый год ученые и врачи пытаются успокоить, что ничего страшного не происходит, что адаптация происходит в течение суток — и поехали дальше. Ага, пусть они эти сказки расскажут тем, кто, минимум, две недели ходит с воспаленными от недосыпа глазами, пусть они походят по фирмам, где работа начинается с раннего утра! Пусть они, в конце концов, соберут в течение пяти дней после перехода на «летнее время» ребенка в школу или детский сад — и только в том случае, если ни разу не будут посланы
Между тем, наша любимая Европы, к опыту которой мы так сильно любим обращаться, не совсем однозначно относится к подобным переводам стрелок. Так, например, по данным немецкой больничной кассы DAK, в первую неделю после перевода часов на летнее время у людей на 25 процентов чаще возникают сердечные приступы. Однако инициатива об отмене летнего времени была буквально в минувший четверг, 23 марта, отклонена бундестагом. Германия не может принимать такое решение в одиночку, а должна согласовать его с другими странами ЕС.
Так почему Молдове не выступить с поддержкой решения Германии? Почему не стать инициатором референдумов в странах ЕС? Чего мы боимся? Хоть
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