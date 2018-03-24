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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдова переходит на летнее время: перевод часов приведет к хроническому недосыпу и сердечным приступам!

В ночь с 24 на 25 марта стрелки на ваших часах необходимо будет перевести на час вперед.

Источник: Комсомольская правда

Время — вперед: под такими незамысловатыми заголовками молдавские СМИ пишут обычно о переходе на летнее время. Для меня эта ежегодная вакханалия самая ненавистная за все 12 месяцев (нет, вспомнил, что хуже еще состояние утром 1 января, но это немного другая история).

Каждый год ученые и врачи пытаются успокоить, что ничего страшного не происходит, что адаптация происходит в течение суток — и поехали дальше. Ага, пусть они эти сказки расскажут тем, кто, минимум, две недели ходит с воспаленными от недосыпа глазами, пусть они походят по фирмам, где работа начинается с раннего утра! Пусть они, в конце концов, соберут в течение пяти дней после перехода на «летнее время» ребенка в школу или детский сад — и только в том случае, если ни разу не будут посланы куда-нибудь в глухую степь, я поверю в то, что вреда нет никакого. В крайнем случае, пусть попробуют обойтись без истерик. Но — ведь не обойдутся же!

Между тем, наша любимая Европы, к опыту которой мы так сильно любим обращаться, не совсем однозначно относится к подобным переводам стрелок. Так, например, по данным немецкой больничной кассы DAK, в первую неделю после перевода часов на летнее время у людей на 25 процентов чаще возникают сердечные приступы. Однако инициатива об отмене летнего времени была буквально в минувший четверг, 23 марта, отклонена бундестагом. Германия не может принимать такое решение в одиночку, а должна согласовать его с другими странами ЕС.

Так почему Молдове не выступить с поддержкой решения Германии? Почему не стать инициатором референдумов в странах ЕС? Чего мы боимся? Хоть как-то заявим о себе. В конце концом, мы. Похоже, единственные в Европе, кому этот перевод стрелок не принципиален: у нас промышленность практически вся стоит и работает только освещение улиц, вне зависимости от того, в какую смену люди выходят на работу. Реальной экономии здесь нет. А вот вред, как выясняется, вполне серьезен.

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