«СКА-Хабаровск» готовится к матчу с «Ахматом» в Турции

«Во время паузы в матчах РФПЛ, которая связана с перерывом на игры различных национальных команд, футболисты хабаровского СКА будут тренироваться в Турции. 22 марта армейцы прибыли в Белек, где подопечные Рината Билялетдинова будут базироваться на протяжении ближайшей недели», — говорится в пресс-релизе.

С командой отправились все игроки основного состава — за исключением нескольких травмированных футболистов. Представители СКА, вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже.

В Турции «СКА-Хабаровск» пробудет до 29 марта, а затем вылетит в Грозный на матч 24-го тура РФПЛ с ФК «Ахмат». Также в планах дальневосточных футболистов значится проведение 25 марта контрольного матча с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.