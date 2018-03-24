«СКА-Хабаровск» готовится к матчу с «Ахматом» в Турции
Игроки и тренеры хабаровского футбольного клуба СКА прибыли в Турцию, где проведут время паузы в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Игроки и тренеры хабаровского футбольного клуба СКА прибыли в Турцию, где проведут время паузы в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Во время паузы в матчах РФПЛ, которая связана с перерывом на игры различных национальных команд, футболисты хабаровского СКА будут тренироваться в Турции. 22 марта армейцы прибыли в Белек, где подопечные Рината Билялетдинова будут базироваться на протяжении ближайшей недели», — говорится в
С командой отправились все игроки основного состава — за исключением нескольких травмированных футболистов. Представители СКА, вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже.
В Турции «СКА-Хабаровск» пробудет до 29 марта, а затем вылетит в Грозный на матч 24-го тура РФПЛ с ФК «Ахмат». Также в планах дальневосточных футболистов значится проведение 25 марта контрольного матча с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что хабаровчанам осталось провести семь матчей, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.