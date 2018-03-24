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07:20 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцев ждет дождливая суббота

В ряде регионов также ожидаются снег, метель, в других областях пройдут гроза и пыльная буря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 765 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Zakon.kz

В субботу, 24 марта, казахстанские синоптики прогнозируют обильные осадки в большинстве регионов страны, передает Zаkon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке днем местами ожидаются сильные осадки. Местами — низовая метель, туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе местами пыльная буря. В южной и юго-восточной половине республики местами ожидается гроза.

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В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с с метелью. В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15−20, ночью порывы 23−28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, гроза, усиление ветра ночью местами 15−20 м/с, днем 15−20, местами 23−28 м/с. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20, днем местами 23−28 м/с, местами туман, гололед, метель. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гроза, усиление ветра 15−20 м/с, в Жамбылской области порывы 23−28 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с, в Костанайской области местами с низовой метелью. В Атырауской области ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Алматинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, ночью гололед, днем шквал, усиление ветра местами 15−20 м/с. В Западно-Казахстанской области — туман, гололед.

В Астане облачно, -5.

В Алматы +18 днем, к вечеру похолодает до +9, пройдет ливневый дождь.

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