Казахстанцев ждет дождливая суббота
В ряде регионов также ожидаются снег, метель, в других областях пройдут гроза и пыльная буря.
В ряде регионов также ожидаются снег, метель, в других областях пройдут гроза и пыльная буря.
В субботу, 24 марта, казахстанские синоптики прогнозируют обильные осадки в большинстве регионов страны, передает Zаkon.kz.
По информации РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке днем местами ожидаются сильные осадки. Местами — низовая метель, туман, гололед, усиление ветра, на
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В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с, в Костанайской области местами с низовой метелью. В Атырауской области ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Алматинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, ночью гололед, днем шквал, усиление ветра местами 15−20 м/с. В
В Астане облачно, -5.
В Алматы +18 днем, к вечеру похолодает до +9, пройдет ливневый дождь.
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