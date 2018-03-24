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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тина Канделаки намекнула на беременность

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намекнула на свою беременность в Instagram. Об этом она написала в комментариях к одному из постов. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев))» — сообщила 42-летняя Канделаки. У нее уже есть двое детей.

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намекнула на свою беременность в Instagram. Об этом она написала в комментариях к одному из постов.

Запись была посвящена встрече Канделаки со спортсменом Ярославом Святославским. Одна из подписчиц ведущей в комментарии посетовала, что у нее никогда не будет такой талии, что бы она ни делала.

«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев))» — ответила 42-летняя Канделаки.

Журналистка второй раз замужем за предпринимателем Василием Бровко. От первого мужа — бизнесмена Андрея Кондрахина — у нее двое детей: 18-летняя дочь Мелания и 15-летний сын Леонтий.

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