Тина Канделаки намекнула на беременность
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намекнула на свою беременность в Instagram. Об этом она написала в комментариях к одному из постов. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев))» — сообщила 42-летняя Канделаки. У нее уже есть двое детей.
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