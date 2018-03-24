Тина Канделаки намекнула на беременность

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки намекнула на свою беременность в Instagram. Об этом она написала в комментариях к одному из постов. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течении 9 месяцев))» — сообщила 42-летняя Канделаки. У нее уже есть двое детей.