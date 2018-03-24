Оригинально остановивший драку толстый кот покорил соцсети
Пользователей соцсетей покорил толстый
Пользователей соцсетей покорил толстый
На кадрах видно, как два кота готовятся к атаке друг на друга, агрессивно шипя. В этот момент появляется их очень упитанный собрат, который, направляясь к ним, явно планирует остановить драку. Однако остановившись в шаге от участников «конфликта» кот заваливается на бок и переворачивается на спину. Животные явно такого не ожидали, и от изумления, казалось даже забыли, что дрались секунду назад.
Пользователи отметили, что миротворец своего добился при чем сумев стать главной звездой событий.
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