Оригинально остановивший драку толстый кот покорил соцсети

На кадрах видно, как два кота готовятся к атаке друг на друга, агрессивно шипя. В этот момент появляется их очень упитанный собрат, который, направляясь к ним, явно планирует остановить драку. Однако остановившись в шаге от участников «конфликта» кот заваливается на бок и переворачивается на спину. Животные явно такого не ожидали, и от изумления, казалось даже забыли, что дрались секунду назад.