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10:03 (мск), источник: Восток Медиа

Школу в Хабаровске оштрафовали за неправильную организацию питания

Сотрудники отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявили факт неправильной организации оплаты школьного питания. Жалоба поступила от родителей, чьи дети в одной из школ краевого центра не могли расплатиться за еду наличными деньгами.

«Организация школьного питания в последнее внимание привлекает к себе пристальное внимание общественности. Многочисленные проверки пищеблоков школ выявили ряд нарушений требований санитарно-эпидемического законодательства. В управление поступило обращение от родителей учащегося одного из образовательных учреждений Хабаровска о том, что им не обеспечена возможность внесения оплаты за питание путем наличных расчетов», — сообщается на сайте ведомства.

Все платежи принимались только в форме безналичных электронных расчетов. При этом с детей брали комиссию в пользу стороннего оператора платежей.

«Образовательная организация, в свою очередь, считала, что такие условия платежей правомерны, а претензии о снятии комиссии следует предъявлять оператору платежей. При этом в соответствии с требованиями закона исполнитель обязан обеспечить возможность оплаты товаров путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя», — говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, образовательная организация, установив в договоре пункт о безналичном способе расчета за питание, исключила для граждан возможность оплатить его наличными без дополнительных комиссий. Руководство школы оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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