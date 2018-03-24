Фестиваль «Амурские зори» объединит талантливых хабаровчан
Школьники будут играть в спектаклях, танцевать и рисовать.
Школьники будут играть в спектаклях, танцевать и рисовать.
В Хабаровске состоится фестиваль детского творчества «Амурские зори». Конкурсы пройдут во время весенних каникул, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Одним из мероприятий фестиваля будет «Театральная весна». В очный этап конкурса вошли 19 спектаклей. В понедельник, 26 марта пройдет открытие фестиваля
Уже стартовало творческое состязание «Вокально-хоровое исполнительство». Сегодня, 24 марта, проходят конкурсы для солистов, дуэтов и трио. 26 марта состоятся состязания для хоров и ансамблей.
Финал пройдет 28 марта в комплексе «Арсеналец». Кроме того, с 28 марта по 5 апреля в центре «Планета взросления» развернут экспозицию работ, представленных во время конкурса «Рисуем аниме». В апреле пройдут также поэтический конкурс «Люблю тебя, мой город!», конкурс моделирования и конструирования «Дети в моде», награждение победителей и призеров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.