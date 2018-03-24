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10:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Фестиваль «Амурские зори» объединит талантливых хабаровчан

Школьники будут играть в спектаклях, танцевать и рисовать.

В Хабаровске состоится фестиваль детского творчества «Амурские зори». Конкурсы пройдут во время весенних каникул, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Одним из мероприятий фестиваля будет «Театральная весна». В очный этап конкурса вошли 19 спектаклей. В понедельник, 26 марта пройдет открытие фестиваля детско-юношеских театральных коллективов и показ спектаклей в ДК железнодорожников, 27 и 28 марта показ постановок устроят в детско-юношеском центре «Восхождение». В этом году впервые в фестивале примет участие коллектив городского Дворца детского творчества из Владивостока.

Также 26 марта будет организован отборочный тур конкурса «Танцевальная мозаика» в Центре развития творчества детей и юношества. Его финал состоится 31 марта с 11:00 в комплексе «Арсеналец».

Уже стартовало творческое состязание «Вокально-хоровое исполнительство». Сегодня, 24 марта, проходят конкурсы для солистов, дуэтов и трио. 26 марта состоятся состязания для хоров и ансамблей.

Финал пройдет 28 марта в комплексе «Арсеналец». Кроме того, с 28 марта по 5 апреля в центре «Планета взросления» развернут экспозицию работ, представленных во время конкурса «Рисуем аниме». В апреле пройдут также поэтический конкурс «Люблю тебя, мой город!», конкурс моделирования и конструирования «Дети в моде», награждение победителей и призеров.

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