Синоптики предупредили новосибирцев о штормовом ветре и гололедице

«Территория Западной Сибири и смежных регионов мощной высотной фронтальной зоны — это гигантская воздушная река со скоростями потока до 80−100 км/ч. И вдоль этих воздушных потов с юго-запада на северо-восток несутся у Земли циклонические возмущения, волновые циклоны».

Порывы ветра до 25 метров в секунду обещают в ночь с субботы на воскресенье. Непогода может задержаться в регионе до вторника. Спасатели просят автовладельцев по возможности отказаться от дальних поездок.