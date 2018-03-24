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08:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики предупредили новосибирцев о штормовом ветре и гололедице

Экстренное предупреждение распространили в МЧС: в регионе ожидается штормовой ветер, дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 52% 766 мм рт. ст. 6 м/с

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра:

«Территория Западной Сибири и смежных регионов мощной высотной фронтальной зоны — это гигантская воздушная река со скоростями потока до 80−100 км/ч. И вдоль этих воздушных потов с юго-запада на северо-восток несутся у Земли циклонические возмущения, волновые циклоны».

Порывы ветра до 25 метров в секунду обещают в ночь с субботы на воскресенье. Непогода может задержаться в регионе до вторника. Спасатели просят автовладельцев по возможности отказаться от дальних поездок.

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