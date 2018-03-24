Рахимбекова: акцию «Час земли» проведем во всех регионах Казахстана
Астана и другие областные центры в этом году присоединится к международному движению и примут участие в экологической акции, которая пройдет 24 марта, рассказала председатель правления «Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова.
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