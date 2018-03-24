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07:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Рахимбекова: акцию «Час земли» проведем во всех регионах Казахстана

Астана и другие областные центры в этом году присоединится к международному движению и примут участие в экологической акции, которая пройдет 24 марта, рассказала председатель правления «Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова.

Источник: Sputniknews.kz

«Час земли» проходит последние лет 20−30 одновременно в 175 странах мира. Мы также приглашаем наших горожан, — сказала Рахимбекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Она проинформировала, что ассоциация экологических организаций Казахстана становится сегодня мощной платформой, которая объединяет потенциал сложившихся экологических организаций страны. И сегодня, по ее словам, движение считается одним из самых серьезных вкладов казахстанской «зеленой» общественности.

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