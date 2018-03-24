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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Какие продукты в Иркутске дешевле, чем в других сибирских городах

Специалисты подсчитали, сколько в среднем стоит мясо, молочка, крупы в областных центрах.

Источник: Комсомольская правда

Цены в магазинах не перестают удивлять — то вдруг подскакивают, то наоборот — проводится выгодная акция, и купить необходимый продукт можно за сущие копейки. За изменением ценников постоянно наблюдают специалисты. Так, на днях в Томскстате подсчитали среднюю стоимость продуктов в Сибири.

Итак, в Иркутске цены далеко не самые высокие. Например, кило говядины нам обходится, в среднем, в 311 рублей, а жителям Новосибирска — аж в 329 рублей. За вареную колбасу платим около 321 рубля, тогда как в Красноярске — 373 рубля, а в Томске за кило отдают 376 рублей. Дешевле в Иркутске и копченая колбаса.

Смотрим дальше. Килограмм рыбы в нашем городе стоит, в среднем, 137 рублей, и это порядком меньше, чем в Красноярске, Чите, Омске, а также в Новосибирске, где попросят заплатить дороже всего — 201 рубль. Сливочное масло по цене примерно 487 рублей за кило — тоже довольно выгодно. Допустим, в Красноярске и Новосибирске стоимость этого продукта — 532 и 520 рублей соответственно, а в Чите и Улан-Удэ и вовсе 691 и 647 рублей! Подсолнечное масло у нас дешевле, чем в Томске и Новосибирске — 96 рублей.

Пастеризованное молоко в Иркутске стоит 51 рубль, что на несколько рублей меньше, чем в Томске, Новосибирске, Красноярске, Чите и Улан-Удэ. А творог здесь и вовсе самый дешевый в Сибири — 265 рублей за килограмм. Сравнительно недорого у нас продается сыр, а также крупы и вермишель.

Зато куры в Иркутске самые дорогие в Сибири — 151 рубль за килограмм. Дешевле всего они в Омске — 118 рублей. Та же ситуация со сметаной — у нас она обходится покупателям аж в 257 рублей, а в других сибирских городах ее стоимость — от 144 до 253 рублей за кило.

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