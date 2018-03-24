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08:57 (мск), источник: АиФ Омск

С 14 апреля омичей будут возить на кладбища спецмаршрутами

Как сообщает «ОмскЗдесь», администрация Омска опубликовала постановление по подготовке и проведению 17 апреля Дня поминовения усопших.

Источник: Аргументы и факты

До 13 апреля городские службы должны провести санитарную очистку территорий кладбищ, убрать прилегающие к ним территории, а также провести ямочный ремонт на подъездах к погостам.

Кроме того, с 14 апреля омичи смогут приехать на кладбища, как обычно, будут организованы специальные автобусные маршруты. Они будут работать 14,16 и 17 марта, о графике сообщат позже.

Традиционно на кладбищах будут дежурить полицейские и медики. Также для посетителей будут установлены биотуалеты.

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