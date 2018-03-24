С 14 апреля омичей будут возить на кладбища спецмаршрутами

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До 13 апреля городские службы должны провести санитарную очистку территорий кладбищ, убрать прилегающие к ним территории, а также провести ямочный ремонт на подъездах к погостам.

Кроме того, с 14 апреля омичи смогут приехать на кладбища, как обычно, будут организованы специальные автобусные маршруты. Они будут работать 14,16 и 17 марта, о графике сообщат позже.