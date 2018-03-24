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07:27 (мск), источник: Tengrinews

Айман Умарова получила награду из рук Меланьи Трамп

Известный казахстанский адвокат Айман Умарова получила награду из рук первой леди США Меланьи Трамп, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В столице США Вашингтоне состоялось вручение премии International Women of Courage Awards — 2018. Ее присуждают женщинам со всего мира, проявившим особую смелость.

С момента создания этой премии в 2007 году Государственный департамент признал более 120 женщин из более чем 65 стран мира. Смотреть с 9.14 минуты Айман Умарова вошла в число десяти финалисток данной премии. Кроме нее, наград удостоились представительницы Гватемалы, Афганистана, Гондураса, Ирака, Косово, Мавритании, Таиланда и Италии. Отметим, Айман Умарова специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми.

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