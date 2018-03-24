Айман Умарова получила награду из рук Меланьи Трамп
Известный казахстанский адвокат Айман Умарова получила награду из рук первой леди США Меланьи Трамп, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Известный казахстанский адвокат Айман Умарова получила награду из рук первой леди США Меланьи Трамп, передает корреспондент Тengrinews.kz.
В столице США Вашингтоне состоялось вручение премии International Women of Courage Awards — 2018. Ее присуждают женщинам со всего мира, проявившим особую смелость.
С момента создания этой премии в 2007 году Государственный департамент признал более 120 женщин из более чем 65 стран мира. Смотреть с 9.14 минуты Айман Умарова вошла в число десяти финалисток данной премии. Кроме нее, наград удостоились представительницы Гватемалы, Афганистана, Гондураса, Ирака, Косово, Мавритании, Таиланда и Италии. Отметим, Айман Умарова специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми.
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