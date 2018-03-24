Айман Умарова получила награду из рук Меланьи Трамп

С момента создания этой премии в 2007 году Государственный департамент признал более 120 женщин из более чем 65 стран мира. Смотреть с 9.14 минуты Айман Умарова вошла в число десяти финалисток данной премии. Кроме нее, наград удостоились представительницы Гватемалы, Афганистана, Гондураса, Ирака, Косово, Мавритании, Таиланда и Италии. Отметим, Айман Умарова специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми.