Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу

Источник: AP 2018

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер северо-западный, северный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 3−5 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.