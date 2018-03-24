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07:27 (мск), источник: ТАСС

Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу

Осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 765 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2018

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер северо-западный, северный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 3−5 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Температура в Подмосковье днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью составит 3 — 8 градусов ниже нуля.

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