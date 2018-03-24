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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

Нейростимулятор центральной нервной системы разрабатывают в Приморье

Студенты рассказали о том, какое по форме это будет устройство.

Источник: VLADNEWS

Разработкой нового нейростимулятора центральной нервной системы занимаются студенты Дальневосточного федерального университета. Создание отечественного аналога зарубежного прибора позволит снизить его стоимость и обеспечить больше нуждающихся пациентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Работы ведутся в Центре проектной деятельности ДВФУ под руководством врача-нейрохирурга Медицинского центра университета Артура Биктимирова и куратора направления «Биоинженерия» ЦПД Александра Бажина.

Как рассказал Артур Биктимиров, функциональная нейрохирургия активно развивается в практической медицине, а медцентр ДВФУ — единственное учреждение на Дальнем Востоке, где проводятся подобные операции. Из-за высокой стоимости зарубежного прибора (около 1 млн рублей) снижается количество проводимых операций. Около 25 000 российских пациентов в год ждут имплантации, а выполняется не более 1 000 операций.

«По форме устройство напоминает кардиостимулятор: титановый корпус имплантируется под кожу, а электроды вводятся в головной или спинной мозг. Сейчас мы разрабатываем плату и приложение для индивидуальной настройки стимулятора, — рассказал капитан команды, первокурсник Школы естественных наук Михаил Лямаев. — К хакатону “Нейростарт” планируем подготовить функциональный прототип и дорабатывать его во время мероприятия вместе с экспертами. Уверен, что участие в хакатоне позволит нашему проекту выйти на новый уровень».

Также студентам предстоит разработать электронику и программное обеспечение для управляющего микроконтроллера. Конечная цель — создание полнофункционального прототипа, который можно будет использовать при разработке промышленного образца совместно с российскими производителями медицинских имплантируемых приборов.

Добавим, что направление «Биоинженерия» Центра проектной деятельности ДВФУ объединяет несколько команд. Студенты также работают над протезом ступни и голени с оригинальной механикой, экзоскелетом верхней конечности для реабилитации больных с повреждениями нервной системы, имплантируемым электродом для очувствления протезов и другими.

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