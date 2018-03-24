Нейростимулятор центральной нервной системы разрабатывают в Приморье
Студенты рассказали о том, какое по форме это будет устройство.
Студенты рассказали о том, какое по форме это будет устройство.
Разработкой нового нейростимулятора центральной нервной системы занимаются студенты Дальневосточного федерального университета. Создание отечественного аналога зарубежного прибора позволит снизить его стоимость и обеспечить больше нуждающихся пациентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Работы ведутся в Центре проектной деятельности ДВФУ под руководством
«По форме устройство напоминает кардиостимулятор: титановый корпус имплантируется под кожу, а электроды вводятся в головной или спинной мозг. Сейчас мы разрабатываем плату и приложение для индивидуальной настройки стимулятора, — рассказал капитан команды, первокурсник Школы естественных наук Михаил Лямаев. — К хакатону “Нейростарт” планируем подготовить функциональный прототип и дорабатывать его во время мероприятия вместе с экспертами. Уверен, что участие в хакатоне позволит нашему проекту выйти на новый уровень».
Также студентам предстоит разработать электронику и программное обеспечение для управляющего микроконтроллера. Конечная цель — создание полнофункционального прототипа, который можно будет использовать при разработке промышленного образца совместно с российскими производителями медицинских имплантируемых приборов.
Добавим, что направление «Биоинженерия» Центра проектной деятельности ДВФУ объединяет несколько команд. Студенты также работают над протезом ступни и голени с оригинальной механикой, экзоскелетом верхней конечности для реабилитации больных с повреждениями нервной системы, имплантируемым электродом для очувствления протезов и другими.
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